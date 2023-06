Les fourmis savent-elles nager ?. 60 questions pour tout connaître de cet insecte fascinant. 60 questions pour tout connaître de cet insecte fascinant

DEPUIS QUAND LES FOURMIS EXISTENT-ELLES ? POURQUOI MARCHENT-ELLES EN FILE INDIENNE ? EST-CE QU 'ELLES PIQUENT ? QUELS SONT LEURS REPAS PREFERES ? COMMENT COMMUNIQUENT-ELLES ? ONT-ELLES TOUTES DES AILES ? Découvre le monde surprenant et passionnant des fourmis, grâce à ces 60 questions/réponses ! Accompagné de Myrmex, mets en pratique tes nouvelles connaissances et réalise les 20 expériences et les 3 jeux qui illustrent les questions. Un contenu ludique et pédagogique, avec des schémas et des photographies réalisés par des scientifiques, pour devenir un véritable myrmécologue.