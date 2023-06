Tête de Pioche - Tome 2 - Le Bipède des Collines

Ce matin, dans la montagne, le bon vieux facteur débonnaire, accompagné d'un assistant un peu dodu, a dans sa sacoche une nouvelle lettre pour Tête de Pioche. La petite fille plutôt têtue et qui parle aux animaux devine très vite qui en est l'expéditrice : sa soeur Milady, évidemment ! La jeune femme annonce qu'elle vient passer quelques jours au chalet pour embrasser sa mamie chérie et sa petite soeur adorée. Quand précisément ? Elle ne peut le dire car elle voyage... en montgolfière ! Voilà un séjour qui promet d'être haut en couleurs. Le duo, toujours accompagné de compagnons de poils et de plumes, doit bien vite partir en mission : Bonbon le gibbon s'est perdu dans la montagne. Il faut faire vite car le pauvre singe est menacé : un aigle plane dans la vallée... et Tête de Pioche découvre sur le chemin d'énormes empreintes de grizzli ! Mais le véritable danger ne proviendrait-il pas de ce coup de feu qu'on vient d'entendre au loin ? "Le bipède des collines" est le second volet des aventures de Tête de Pioche. Des planches lumineuses, des personnages attachants, nuancés et plein d'humour : un beau moment de lecture assuré !