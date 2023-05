L'incroyable destin de Suzanne Noël, chirurgienne de la Grande Guerre

Petite fille brillante, puis étudiante acharnée et chirurgienne talentueuse, Suzanne connaît bien des malheurs tout au long de sa vie. Mais elle ne cesse de travailler au service de la science, de la médecine et surtout au services d'hommes et de femmes qui ont besoin de ses soins. L'incroyable destin de Suzanne Noël, chirurgienne et féministe, est raconté en cinq chapitres pleins de rebondissements.