A Deal with the Devil

Toujours bien lire les petites lignes du contrat... Jamais Tali n'aurait imaginé travailler un jour pour un homme aussi odieux (et sexy) que Hayes Flynn, le chirurgien esthétique le plus recherché de Los Angeles. L'ami qui l'a recommandée avait bien tenté de la mettre en garde, mais il n'avait pas mentionné que travailler au domicile de Hayes Flynn impliquait de le voir dès le matin au saut du lit, répondre à tous ses caprices et mettre à la porte ses conquêtes d'un soir (en tâchant de deviner leur prénom). Alors, aucun risque qu'elle déroge à la sacro-sainte règle de ne jamais coucher avec son boss ! D'ailleurs, elle méprise tellement son attitude désinvolte de séducteur qu'elle est incapable de prendre sur elle, et ils n'arrêtent pas de se disputer. Heureusement qu'ils se détestent car elle doit bien avouer que Hayes a un charme indéniable. Le genre de charme qui électrise tout son corps et lui donne des idées tout à fait déplacées... A propos de l'autrice Elizabeth O'Roark est rédactrice scientifique et vit à Washington. Lorsqu'elle ne s'occupe pas de ses trois enfants, elle s'adonne sans réserve au jogging et à l'écriture de romances, ses deux passions complémentaires. Avis de lecteurs : " Un slow burn de qualité !! Je n'ai pas vu les pages défiler. Une très très bonne romance que je recommande ! " lemondedejuliiie " Foncez découvrir cette romance qui vous fera rire et frémir ! De plus, la plume de l'auteure est parfaite ; elle nous envoûte dès la première ligne. " blogdelyosa