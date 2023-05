Pourquoi Padre ? Volume 2. 86 questions-réponses sur la foi et la vie chrétienne

Se faire tatouer est-il un péché ? Ne pas communier régulièrement rompt-il la communion avec Dieu ? Dois-je suivre aveuglément l'Eglise ? Comment Dieu peut-il m'aider quand je souffre ? Les prêtres du Padreblog ne reculent devant aucune question, celles du quotidien comme les questions essentielles de la foi chrétienne, et ils y répondent chaque semaine sur KTO. Pour vivre chrétiennement dans le monde qui nous entoure et nourrir notre foi de la parole de Dieu, on peut compter sur la clarté et la solidité de leurs réponses. Ces courtes explications accessibles à tous sont complétées par une parole de la Bible et un extrait de l'enseignement de l'Eglise. Un ouvrage indispensable pour nourrir sa foi et en transmettre la flamme. Les prêtres de Padreblog aiment se retrouver pour croiser leurs regards sur le monde et sur l'Eglise. Ils proposent des contenus sur les réseaux sociaux pour décrypter l'actualité, approfondir la foi et aider à sa transmission.