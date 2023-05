La méthode Anatomik. Le programme de santé globale pour le corps et l’esprit

Le programme de santé révolutionnaire par le mouvement ! Ce livre vous propose une méthode originale qui s'appuie sur le respect de trois piliers importants : l'alliance du physique, du mental et de l'hygiène de vie pour le maintien et/ou la restauration de la santé. Fruit de l'association de deux ostéopathes, cette méthode associe diverses disciplines de la santé, du bien-être et du sport : kinésithérapie, ostéopathie, podologie, Pilates, yoga, psy... Ce livre vous initie pas à pas à cette méthode unique pour en tirer tous les bienfaits au quotidien. L'auteur revient également sur les erreurs fréquentes commises en matière de santé et précise les points importants, notamment dans le domaine de la pratique sportive, avec photos et schémas. Enfin, des programmes spécifiques incluant des conseils alimentaires, des exercices et des recommandations sont proposés à différents profils de lecteurs, selon les âges.