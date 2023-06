L'Empire terrestre tome 2. Histoire du politique en Chine aux XXe et XXIe siècles (II. L'État restau. Histoire du politique en Chine aux XXe et XXIe siècles

Le passé à propos du présent Yves Chevrier a dirigé pendant de nombreuses années le "Centre Chine" de l'EHESS, où il est directeur d'études émérite et membre du Centre de recherches sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA). Il a également enseigné à l'INALCO, à l'IEP de Paris ainsi qu'à l'université de Genève. Ses travaux de recherche portent sur l'histoire du politique et l'histoire intellectuelle de la Chine contemporaine. penser au logo CNL !