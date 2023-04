Les contes de ma mère l’oie

Harry Clarke capte ici la fascination et l'émerveillement que les textes fondateurs de Perrault continuent de susciter chez le lecteur d'aujourd'hui. Toutes ces images, entre enluminure médiévale et dessin Art Nouveau, s'accordent avec splendeur et donnent aux contes un relief vertigineux. De l'éducation de l'enfant au manifeste féministe, ces contes nous apprennent à comprendre le monde. PEAU D'ANE LA BELLE AU BOIS DORMANT LE PETIT CHAPERON ROUGE BARBE-BLEUE LE MAITRE CHAT OU LE CHAT BOTTE LES FEES CENDRILLON OU LA PETITE PANTOUFLE DE VERRE LA MARQUISE DE SALUSSES OU LA PATIENCE DE GRISELIDIS RIQUET A LA HOUPPE LE PETIT POUCET LES SOUHAITS RIDICULES