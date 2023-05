Abandonnée à l'âge de trois ans, Jeanne a passé toute son enfance et sa jeunesse à l'orphelinat Notre-Dame, à Rodez. Elle ne sait rien de ses origines. Cette jeune fille aurait été assez intelligente pour poursuivre ses études, mais elle ne rêve que d'une chose, devenir couturière ou brodeuse. Découvrir enfin la vraie vie, elle qui n'a connu qu'une atmosphère confinée, auprès des religieuses de l'orphelinat. En 1905, à l'âge de dix-sept ans, elle est acceptée comme apprentie aux Nouveautés Parisiennes, à Millau, le magasin le plus chic de la ville. Elle y apprend son métier, pour lequel elle est plutôt douée, mais renvoyée injustement par sa patronne, on la place cette fois-ci comme bonne sur un domaine agricole du Lévézou, un plateau isolé et froid de l'Aveyron... Jeanne va connaître bien des péripéties avant de trouver enfin chaleur et soutien auprès d'un jeune couple de notables d'Espalion, chez qui elle travaille comme nourrice. Car entre-temps, elle a donné naissance à une petite Angèle. Devenue mère à son tour, son bonheur serait complet si elle retrouvait la trace de celle qui lui a donné le jour et parvenait enfin à éclaircir le secret de ses origines... Une mère à aimer est un très beau roman sur le destin des femmes au début du xxe siècle. On y découvre la difficile condition des filles-mères, celle des orphelines soumises à leurs employeurs, souvent pour le pire. De Rodez à Espalion, en passant par Millau et le Lévézou, on arpente des paysages aveyronnais contrastés et des milieux très variés, que l'auteur décrit avec toujours autant de bonheur, pour le plaisir de ses lecteurs.