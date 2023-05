Sengoku. Tome 1

Japon, époque Sengoku, l'ère des provinces en guerre où la cruauté et la famine font des ravages. Kuhé est un orphelin de quatorze ans, en charge de son frère cadet. Capturés par des marchands d'esclaves, ils sont sauvés au détour d'un chemin par un groupe d'enfants voleurs. Le chef de la bande, Tamonmaru, a un rêve : construire un pays où le vol n'existera plus, un havre de paix dans ce monde turbulent. Kuhé, frappé par l'audace et la grandeur de cet idéal, décide de le suivre !