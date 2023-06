L'Oracle des bouddhas - 44 cartes pour accéder à la sagesse du bouddhisme japonais

Un très beau coffret sur un sujet peu exploité : les bouddhas et le bouddhisme ésotérique du Japon Au Japon, les bouddhas, bodhisattvas, rois de la sagesse et autres divinités font partie du quotidien. Ils sont là pour vous guider vers l'illumination tout au long de votre vie. Les cartes de ce coffret, magnifiquement illustrées, figurent 44 bouddhas dont les mudras, les couleurs et le symbolisme visent à vous faire prendre conscience de votre véritable nature. Grâce aux cartes et aux messages délivrés par le livre d'accompagnement, vous pourrez développer une connexion avec ces majestueux bouddhas, approfondir votre intuition, et ainsi vous rapprocher de la compréhension et de l'éveil. Vous atteindrez ainsi un niveau de pleine conscience, de méditation et de révélation puissante.