La grande aventure de l'évolution

Sur Terre, tous les individus d'une même espèce sont différents. Certaines de ces différences sont dues à des mutations qui surviennent au hasard. Mais, dans l'environnement des animaux, certaines mutations sont plus favorables que d'autres ; les individus qui les portent auront plus de chances de survivre et de laisser des descendants qui les porteront également. Ainsi, depuis des centaines de millions d'années, des espèces naissent, se transforment et s'éteignent. C'est la théorie de l'évolution. Une machine à remonter le temps Pourquoi avons-nous la chair de poule ? Pourquoi avons-nous cinq doigts à chaque main ? Les chimpanzés sont-ils nos cousins ? Les dinosaures ont-ils vraiment disparu ? Les serpents ont-ils des pattes ? Que signifient les points noirs des coccinelles ? Quelle est l'histoire des petits carnivores quadrupèdes qui ont donné naissance aux dauphins ? Et, plus largement, comment une petite espèce se transforme-t-elle en une grande ? Toutes ces questions et autant de réponses vont nous aider à comprendre que notre présence sur Terre ainsi que la variété du monde animal et végétal sont le fruit d'une lente et longue transformation. Pour remonter plus de trois milliards d'années en arrière... Et une histoire d'aujourd'hui L'histoire des vaches, des éléphants ou des humains est inscrite dans leurs os, dans leur ADN, dans leurs comportements. En les comparant, en les étudiant, en nous observant nous-mêmes, nous parvenons à reconstituer les chemins de l'évolution et à en expliquer les mécanismes. La théorie de l'évolution nous permet de mieux comprendre la biodiversité actuelle, la résistance des microbes aux antibiotiques ou l'existence d'animaux bizarres, sans pattes ou sans yeux. Mais l'évolution des êtres vivants est loin d'être entièrement de chiffrée. De nombreux aspects restent encore mystérieux et les biologistes qui tentent d'en découvrir les rouages ne sont pas toujours d'accord entre eux. Tous font pourtant le même constat : on ne peut pas réellement analyser la forme des animaux d'aujourd'hui, leur fonctionnement ni leur comportement si l'on ne tient pas compte de leur histoire, de leur évolution. Une théorie précieuse à protéger Dans un monde où les obscurantismes se multiplient, raconter et expliquer la théorie de l'évolution est plus que jamais nécessaire ! Une manière de faire face aux pensées rétrogrades qui conduisent aux dictatures et à l'esclavage. Un bel hommage à Darwin qui a fait avancer la science en son temps. La théorie de l'évolution est bien plus qu'une théorie : c'est un outil indispensable pour comprendre le monde dans lequel nous vivons !