Naturellement

Les médias en font leurs choux gras : un mystérieux virus informatique, défiant toute logique, se transmettrait aux humains avec un résultat aussi morbide qu'ahurissant. Pourtant la vie continue. En marge des pavillons où les adolescents aspirent à une existance plus libre et plus sauvage, derrière une haute muraille, s'entassent habitats de fortunes et plantations bio certifiées, cultivées par un petit groupe disparate qui tente tant bien que mal de vivre en communauté. La mer fait rêver tout un chacun, échappatoire à l'atmosphère écrasante de ce monde qui semble à bout de souffle.