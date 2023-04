Je me petit-suicide au chocolat

Dix ans durant, l'auteure, invitée par un centre médico-chirurgical de l'obésité, a reçu des patients obèses en consultation. Elle en a vu et entendu 3 000 pour des suivis de quelques mois à plusieurs années, explorant une maladie d'autant plus complexe qu'elle ne se résume pas à ce que l'on mange. Récit de cette expérience, ce livre interroge l'origine de chaque obésité et la possibilité de s'émanciper des dépendances - toutes les dépendances - qui ont conduit à la prise de poids. Avec une question centrale : comment cesser de définir les personnes par leur poids ? comment les appeler à briser les récits qui les enferment ? comment déjouer les pièges d'une société qui pousse à consommer à tous crins, y compris des régimes ? Centré sur la parole des patients, ce texte alterne portraits recréés à partir des innombrables notes recueillies en séance et chapitres d'analyse où l'auteure donne quelques clés de compréhension telles qu'elle les proposait en consultation.