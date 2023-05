Péril sur la planète pourpre

La Planète Pourpre : où des tribus d'hommes-bêtes mènent une guerre sans fin sous un soleil mourant. Où les impressionnant vers de la mort règnent sur les étendues désertiques, où des vents mauvais sifflent dans des cryptes oubliées et où des forêts de champignons prospèrent sous une lumière malade. Où des technologies oubliées offrent la vie... ou une mort rapide. Privés de patron, d'amis ou de dieu, votre survie dépend de votre ruse et d'une épée solide. Vos compagnons et vous vous transformorezvous en cnquérants de cette terre étrangère ? Où tomberez-vous sous le feu d'un rayon de mort noire, simple cadavre supplémentaire abandonné sur les terres désolées de la Planète Pourpre ?