Gaspard, charmant canard

"Oh, non ! Que se passe-t-il avec Gaspard le canard ? Il est toujours si charmant. Si poli et gentil ! Mais aujourd'hui, Gaspard s'est levé du pied gauche. Il se sent énervé et grincheux. Grognon et furieux. Quelqu'un peut-il l'aider à se sentir mieux ? Une histoire pleine d'humour sur l'importance de la gentillesse, de la compréhension et de l'amitié (et sur le fait que tout le monde peut avoir une mauvaise journée ! )"