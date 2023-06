Passion en Grèce. A la merci du milliardaire - Le chantage d'un milliardaire grec - La maîtresse de Nikos Theakis

A la merci du milliardaire, Michelle Reid Leo l'accuse d'avoir détourné les fonds de son entreprise ? Natasha est abasourdie. L'arrogance de ce milliardaire grec n'a-t-elle donc aucune limite ? Malheureusement, les preuves l'accablent. L'argent sera transféré sur son compte dans six semaines. Six semaines qu'elle doit passer seule à Athènes avec Leo, qui exige qu'elle séjourne avec lui jusqu'à ce qu'elle lui ait remboursé le dernier centime... Le chantage d'un milliardaire grec, Tara Pammi Le jour où elle a épousé Kairos, Valentina était folle d'amour pour son ténébreux Grec. C'était avant qu'elle ne découvre que leurs noces étaient arrangées. Dévastée, elle est parvenue à fuir. Hélas, alors que, neuf mois après leur séparation, elle réclame le divorce, Kairos la met face à un odieux chantage. Il lui rendra sa liberté, à condition qu'elle rejoue durant trois mois, et aux yeux de tous, le rôle de son épouse... La maîtresse de Nikos Theakis, Julia James Quatre ans auparavant, Ann a dû abandonner la garde de son neveu Ari aux Theakis. Elle s'est convaincue qu'elle ne pouvait lui refuser la chance d'être élevé dans de bonnes conditions. Pourtant, quand la grand-mère d'Ari l'invite en Grèce après toutes ces années, Ann n'hésite pas un seul instant. Mais Nikos, l'oncle de l'enfant, l'accueille d'une manière glaciale et ne lui cache pas son hostilité... Romans réédités