Nouvelles parois de légende

Il n'y en a qu'une et c'est celle-là : la bible de l'escalade en grande voie ! Véritables esthètes de la verticale, Stéphanie Bodet et Arnaud Petit forment une cordée dans la vie et sur les parois depuis près de trente ans. Ces grimpeurs exceptionnels ont gravi quelques-unes des plus belles parois du monde et ouvert de nombreux itinéraires devenus des classiques. De cette expérience hors du commun est né Parois de légende il y a plus de dix ans. Dans cette réédition enrichie de 80 nouveaux itinéraires, une large place est accordée aux massifs français. Ce livre s'adresse à tous les amoureux des grandes voies ainsi qu'à ceux qui souhaitent approfondir leur culture de cette pratique unique, à mi-chemin entre l'escalade sportive et l'alpinisme. Les photos et topos détaillés (200 voies de tous niveaux décrites) permettent au lecteur de se projeter dans ce monde à part avant de passer du rêve à la réalité...