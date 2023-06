L'amant d'une vie - Le jeu de la séduction - Le protecteur d'Arianna

L'amant d'une vie, Rachael Thomas Cinq mois plus tôt, Imogen a vécu une délicieuse aventure avec Marco, sur une île. Alors qu'ils n'auraient jamais dû se revoir, Imogen s'est découverte enceinte et a décidé de retrouver son amant. Mais revoir Marco l'effraie, car elle ignore comment il réagira à l'annonce de sa paternité... Le jeu de la séduction, Christine Rimmer Au grand dam d'Amy, Derek n'a rien perdu de sa superbe malgré treize années écoulées. Glissé dans un costume sombre à l'occasion du mariage qui les rassemble comme témoins, il n'a de cesse de poser sur elle un regard brûlant. Un séducteur dont elle doit se protéger... Le protecteur d'Arianna, Chantelle Shaw Une nouvelle fois, Arianna fait la une de la presse. Alors qu'elle n'aspire qu'à mener une vie normale - si tant est que cela fût possible pour une riche héritière -, voilà que son père lui assigne un nouveau garde du corps ! Un homme insupportable, qui ne se donne même pas la peine de lui cacher le mépris qu'elle lui inspire... Roman réédités