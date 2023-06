The gray man

Quand le tueur à gages le plus redoutable devient proie à son tour. Ceux qui oeuvrent dans l'ombre le connaissent sous le pseudonyme de " Gray Man ". Tueur à gages devenu légendaire pour sa discrétion et sa terrible efficacité, il enchaîne les missions, parvenant toujours à abattre sa cible avant de disparaître. Mais peu savent qu'avant de devenir Gray Man, Court Gentry était un agent de la CIA. Jusqu'à ce que ses supérieurs décident de le lâcher. Donc de l'éliminer, créant ainsi le monstre froid qu'il est devenu. A présent, Gray Man, dont la tête est mise à prix, est seul, et doit sans cesse se déplacer pour échapper aux agents de différents pays et aux mercenaires qui veulent sa peau.