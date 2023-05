Les Knight Tome 3 : Au coeur de l'hiver

Damien Knight mène une existence solitaire. Son passé de guerre et de combats lui a laissé des cauchemars et des souvenirs douloureux qui lui font craindre la vie publique. Après l'assassinat d'un compagnon d'armes, on lui apprend qu'il est nommé tuteur de sa pupille, une certaine Miranda FitzHubert. C'est un ouragan qui entre dans sa vie ! Car Mlle FitzHubert est une jeune femme au caractère bien trempé et à la beauté saisissante. Le choc se mue vite en exaspération, puis en désir... Garder le contrôle sur sa santé mentale déjà mise à rude épreuve risque d'être plus difficile que prévu.