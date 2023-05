Sartre à la plage. L'existentialisme dans un transat

Jean-Paul Sartre, l'un des plus importants philosophes du XXe siècle, chantre de l'existentialisme, est aussi l'un des plus mal connus. Sa pensée a en effet, de son vivant et jusqu'à ce jour, fait l'objet de tant de débats ou de controverses qu'elle en a été complètement pervertie. Elsa Godart se propose de reprendre les thèmes les plus spécifiques et les plus chers au philosophe pour les vulgariser dans un souci néanmoins de mise au point par rapport aux idées reçues, Sartre étant selon l'autrice un humaniste. Un nouvel éclairage nécessaire que cet ouvrage entend apporter.