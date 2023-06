Le retour au coeur

Cette méditation guide le lecteur vers Dieu via un retour vers son propre coeur. Toute vraie conversion est une conversion de l'intérieur, et qui ne peut pas donc chercher à escamoter cette intériorité que possède toute femme et tout homme. En empruntant des chemins tant bibliques que patristiques, l'ouvrage de théologie spirituelle du fr. Edouard Divry nous mène ainsi depuis notre propre coeur jusqu'au repos dans le coeur de Jésus. Le coeur ? Nous ne savons plus trop ce que recouvre ce mot. Pourtant, la Bible le mentionne plus de huit cents fois ! Faut-il s'en étonner ? Les Ecritures s'adressent à tout notre être. A notre corps et à notre intelligence, bien sûr. Mais aussi, d'abord et surtout à notre coeur. Car il est le lieu par excellence où Dieu nous parle. Nous faire redécouvrir pleinement l'essence de cet organe à la fois physique et spirituel, telle est l'ambition du présent ouvrage. Ce sont cinq étapes d'éveil et de conversion que nous propose ici, avec talent, ferveur et pédagogie, le frère Edouard Divry. Ces étapes s'enchaînent comme des poupées gigognes. Elles se déroulent en continu, chacune d'entre elles devant être ouverte pour que se dévoile la suivante. Elles révèlent un parcours menant au même centre dont elles procèdent uniment. Lequel n'est autre que le coeur du coeur. Ce livre de théologie pratique, empli de fulgurances, actualise le cri du prophète Isaïe : " Retournez à votre coeur ! " Autrement dit à l'Eternel qui dialogue avec nous en notre tréfonds. Il nous plonge ainsi dans le mystère de l'Incarnation, car le Verbe divin ayant pris chair a aussi pris un coeur humain. Là où se trouve notre véritable repos. Une méditation essentielle pour aujourd'hui.