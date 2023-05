ACT : applications thérapeutiques. Anxiété, phobies, TCA, image de soi, dépression, burn-out, TOC, thérapies de couple, troubles secuels, fibromyalgie, 3e edition

La thérapie ACT (thérapie d'acceptation et d'engagement) appartient au groupe des Thérapies Comportementales et Cognitives dites de troisième vague. Elle est en plein essor du fait de sa simplicité et de son efficacité. Les principales caractéristiques en sont : la distanciation des pensées problématiques, l'acceptation des émotions et des sensations difficiles, des actions engagées en direction de ses valeurs. L'objectif de cet ouvrage est de présenter différents cas cliniques mettant en scène les thérapies ACT au coeur de la consultation. Cet ouvrage va aider les professionnels à apprivoiser et approfondir les outils ACT à travers des cas pratiques : la matrice, les métaphores, les cadres contextuels, le développement de la flexibilité psychologique et de la dialectique ACT. Chaque sujet fait l'objet d'une présentation, d'une analyse fonctionnelle, d'une définition des axes de travail, d'une présentation dynamique et des différentes interactions psychothérapeutiques significatives.