J'apprends avec Kimi - Atelier 1, 2, 3 pour 2 enfants est un atelier ludique proposant un beau matériel de manipulation pour consolider les connaissances sur les quantités et les nombres jusqu'à 3. Les enfants retrouvent Kimi dans de nouvelles activités conçues pour être réalisées en prolongement de J'apprends avec Kimi - Les petits nombres, ou indépendamment. La robe de Kimi est un peu triste... Il faut la décorer en plaçant les pièces magnétiques sur l'ardoise selon des situations-problèmes variées mettant en jeu les petits nombres. Les enfants s'entraînent à : Identifier des formes et des couleurs, Reproduire et comparer des collections, Dénombrer des quantités (1 à 3), Lire les nombres écrits en chiffres (jusqu'à 3), Réaliser une collection de quantité donnée par une collection témoin, les doigts de la main, la constellation du dé, l'écriture en chiffres. Les ardoises double face magnétiques proposent une face illustrée et une face pour stocker les jetons.