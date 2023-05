Confectionner 25 remèdes naturels. Sirops, macérats, cataplasmes…

Utiliser les plantes pour se soigner et fabriquer ses propres remèdes naturels sont sans conteste les meilleures façons de reprendre sa santé en main. Ce livre vous aidera à vous lancer, avec prudence et modestie, dans vos premières préparations. 25 recettes vous sont proposées afin d'apprendre à réaliser vos sirops, infusions, gélules, bains aux plantes, cataplasmes, décoctions, crèmes, elixirs, macérats, liniment, onguents, teintures, vinaigres... Quel remède utiliser en interne ou en externe ? Quelle forme et quantité choisir ? Entre chimie et alchimie, redécouvrez les remèdes anciens sous une ère nouvelle. Il y a une grande magie dans une simple infusion de fleurs de mauve, une macération huileuse de fleurs de souci, une teinture de reine des prés, laissez-vous guider !