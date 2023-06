Mythologie - l'essentiel tout simplement édition compacte

Un ouvrage qui expose simplement et grâce à de nombreux schémas, les grands mythes et personnages du monde entier. Un livre synthétique et accessible au plus grand nombre. Pourquoi Apollon consulta-t-il l'oracle de Delphes ? Qu'est-ce qui opposa Thor à Loki ? Comment les Egyptiens de l'Antiquité concevaient-ils la mort ? Découvrez les réponses dans ce livre de référence qui explore plus de 80 mythes provenant des quatre coins du monde. Accessible à tous, cet ouvrage porte un nouveau regard sur les mythes et sur leur signification au sein des cultures qui les ont vu naître, à travers des explications claires et des illustrations attrayantes. Baldr, Gilgamesh, Cúchulainn ou encore Viracocha, chaque page décrit des personnages hauts en couleur et leurs aventures, et analyse les thèmes liés à ces légendes.