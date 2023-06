Sa Majesté l'Idol - Tome 2

En se regardant dans un miroir céleste, Jieun est propulsée dans le passé en 19XX Durant cette période appelée l'ère Joseon, elle rencontre le prince héritier. Celui-ci ressemble comme deux gouttes d'eau à son meilleur ami Hayan, star de K-Pop. Alors que Jieun parvient à revenir dans le présent, elle entraîne sans le vouloir le prince avec elle. Arrivera-t-il à regagner son royaume ? Rien n'est moins sûr quand on a un double qui se balade dans la nature... Si le webtoon Sa Majesté l'idol a charmé l'équipe K ! World, c'est parce qu'il passe d'un genre à l'autre comme seules les séries coréennes le font si bien, avec finesse, passion et surtout beaucoup d'humour ! Entre culture moderne et traditionnelle, les personnages embarquent les lecteurs dans leurs aventures temporelles extraordinaires. Un choc des cultures et des générations comme vous ne l'avez jamais vu ! Le style graphique de IM Soyeon est un coup de coeur. Les tons dans des nuances de bleu et violet accentuent l'ambiance mystique et facilitent la plongée dans l'univers de Jieun, Hayan et le prince héritier.