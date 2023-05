Billie, Chipo et la ville

Après avoir découvert les joies et les mystères des premières baignades dans "Billie, Chipo et la mer", Billie s'aventure cette fois-ci plus près de chez elle, à quelques rues seulement de là où elle habite. Pour autant, cette première balade en tête-à-tête avec Chipo, sans maman, se révélera elle aussi pleine de surprises et de rencontres...