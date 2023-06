Ce guide permet d'identifier sûrement et facilement 440 espèces de fleurs sauvages - Le classement des fleurs par couleur permet de trouver facilement le nom de l'espèce. - Chaque plante est illustrée par une photo dans son environnement naturel. - Un dessin supplémentaire illustre un détail caractéristique. - Le texte précise toutes les caractéristiques de la plante, son habitat, sa fréquence et ses utilisations. Au total, ce sont plus de 500 photos et 440 dessins, pour ce livre au format poche, écrit par l'un des meilleurs naturalistes allemands.