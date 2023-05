En une centaine de planches en noir et blanc absolument magnifiques, l'autrice Caroline Lamarche et l'illustrateur Paul Mahoux nous racontent les batailles quotidiennes d'une jeune femme atteinte de la mucoviscidose, qui vit intensément chaque jour alors qu'à sa naissance on avait annoncé à ses parents qu'elle ne vivrait pas dix ans. Un récit profond et touchant, qui tisse une réflexion subtile sur la vie et le futur du vivant en général.