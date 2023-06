Ce guide permet d'identifier sûrement et facilement plus de 400 espèces d'arbres et d'arbustes de nos climats (espèces sauvages ainsi que les arbres et arbustes de jardins les plus fréquents). - Le classement par forme des feuilles facilite l'identification. - Chaque plante est illustrée par 1 à 3 photos dans son environnement naturel. - Un dessin supplémentaire illustre un détail caractéristique de la plante et utile à l'identification. - Le texte précise toutes les caractéristiques de la plante, son habitat, sa fréquence, ses utilisations et ses particularités. Au total, ce sont 775 photos et 530 illustrations pour ce livre au format poche écrit par l'un des meilleurs naturalistes allemands.