Le journal de Lili Canaille Tome 4 : Ma nouvelle chambre trop bien

Ce week-end, Lili déménage de chambre ! Elle doit laisser la sienne à ses futures soeurs qui vont bientôt naître. Bon, sa nouvelle chambre est plus petite, mais elle va pouvoir la décorer comme elle veut ! En plus, ses amis viennent l'aider. Peinture, housse-de-couette, papier-peint... il faut tout choisir ! Et le père de Lili lui a promis de belles surprises...