Médecine des Nac 100 cas cliniques 2ed

Cette nouvelle édition de 100 cas cliniques de médecine des NAC, réalisée conjointement par trois spécialistes aguerris des petits mammifères, oiseaux et reptiles, offre aux praticiens une large gamme des motifs de consultation les plus fréquemment rencontrés. Ces cas, précisément décrits et illustrés, reflètent parfaitement la diversité des espèces rencontrées en clientèle non spécialisée, les affections régulièrement observées ainsi que les attendus des propriétaires, que ce soit dans la prise en charge diagnostique ou thérapeutique. Ils exposent avec clarté la démarche à suivre, les pièges à éviter et les recommandations les plus récentes, s'appuyant sur de nombreuses photographies. La navigation parmi les cas est fluide, et la table des matières permet d'accéder rapidement à une affection ou une espèce précise.