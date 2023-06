Deux enfants pour un médecin - La fiancée retouvée

Deux enfants pour un médecin, Dianne Drake Chirurgien dans l'armée, Matt McClain est un homme de terrain, sans la moindre attache. Aussi tombe-t-il des nues lorsqu'il devient soudain responsable de deux enfants. A peine est-il nommé tuteur de son neveu orphelin que la belle Ellie lui annonce qu'elle est enceinte de lui, après leur éphémère liaison... Toujours en déplacement, comment pourrait-il offrir un foyer digne de ce nom à ces êtres innocents ? Décidé malgré tout à assumer cette famille inattendue, Matt espère compter sur l'aide d'Ellie... La fiancée retrouvée, Louisa George Quand elle reçoit l'expert chargé d'examiner le centre médical qu'elle a ouvert dans la petite ville où elle a grandi, Mim sent le sol se dérober sous ses pieds. Car cet expert n'est autre que Connor Wiseman, avec qui elle a brutalement rompu ses fiançailles quelques années plus tôt. Et, s'il y a bien une chose dont elle est sûre, c'est qu'aujourd'hui Connor ne lui fera aucun cadeau, malgré l'attirance qu'ils éprouvent encore l'un pour l'autre... Romans réédités