Je veillerai sur toi - Rapprochés par le risque

Je veillerai sur toi, Julie Anne Lindsey La femme porte un bébé dans ses bras et lui tourne le dos. Puis elle se retourne et il la reconnaît : Jen Jordan, la veuve de son meilleur ami, mort au combat... Silencieux, luttant contre le trouble qui l'envahit, il écoute son récit : son agression dans le parc voisin, la disparition de sa colocataire. Et aussitôt sa décision est prise : il va aider Jen et les protéger, elle et son fils... Rapprochés par le risque, Tara Taylor Quinn Jalousement, la procureure Emma Martin veille sur son jardin secret. Pourtant, lorsqu'elle se retrouve contrainte de travailler en étroite collaboration avec l'agent de probation Jayden Powell, elle doit bien se résoudre à enfreindre ses propres règles. Victime d'une tentative de meurtre, c'est avec soulagement qu'elle accepte à ses côtés la présence permanente de Jayden : rassurant, protecteur... et tellement séduisant.