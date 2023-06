Un coeur rebelle

Catherine ne décolère pas : comment Trenton St. James ose-t-il sonner à sa porte, alors qu'elle et ses soeurs lui ont pourtant clairement fait comprendre qu'elles refusaient de le recevoir et de parler de l'offre qu'il leur a faite de racheter le manoir des Tours ? Pense-t-il être à ce point irrésistible, avec sa voiture de luxe et son sourire ensorceleur ? Il est extrêmement séduisant, certes, mais il ne pouvait pas plus mal tomber en tentant de la charmer, elle, la plus jeune et la plus rebelle de la famille... Roman réédité