Le guide de la répartie

Voici répertoriées des centaines de phrases de la vie de tous les jours. Ce genre de phrases qui vous agressent, et qui vous donnent parfois envie d'agresser l'autre... Mais votre manque de repartie vous freine dans votre élan. Avec ce guide, Laurent Baffie met son don irréfutable de la repartie au service de tous. Pour chaque phrase, trois réponses vous sont proposées, classées selon la symbolique des feux tricolores. - FEU VERT : la réponse proposée est soft, voire souriante, et vous permet de riposter avec un minimum d'esprit. - FEU ORANGE : attention, la réplique est plus cinglante, souvenez-vous des longues altercations que vous avez eues avec les forces de l'ordre quand vous êtes passé à l'orange. Ce feu est dangereux, ça passe ou ça casse. - FEU ROUGE : DANGER Vous vous lancez dans la politique de la terre brûlée. Toute marche arrière sera quasiment impossible, vous risquez ainsi de divorcer, de perdre des amis ou de vous battre, mais vous aurez au fond de vous l'immense satisfaction d'avoir servi la bonne saillie au bon moment !