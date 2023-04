Le doigt mordu

Un curieux courrier réunit deux familles qui ne se connaissaient pas, dans un endroit inattendu, une drôle de maison perchée sur un tuc, à quelques pas de la mer. Ils vont vivre une aventure étrange dans ces Landes où se mêlent mythes et légendes, entre l'Océan, le port, les barthes et le Gouf, un surprenant canyon sous-marin... En quelques jours, tout bascule. De drôles de présences s'amusent à chambouler les destinées... Une jeune cinéaste perce des secrets et dialogue avec les esprits. Un vieux marinier revient du passé et sème le trouble. Un requin de l'immobilier rôde dans les parages. Des fortunes sont en jeu et les forces du mal menacent de tout engloutir. Mais toujours l'inattendu arrive...