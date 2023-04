"Un roman aussi ample que bouleversant. La puissance d'un hymne à la vie et à la fête". Le Monde A l'approche de la quarantaine, Juan sort d'une longue nuit de vingt ans. Vingt années derrière ses platines à faire danser le monde entier, vingt années de fêtes et d'excès, sans jamais toucher terre. Jusqu'au jour où ses oreilles lui font défaut. Mais comment se réinventer quand autour de soi tout s'effondre ? Y a-t-il une vie après la fête ? Tom Charbit est né en 1977. Après avoir enseigné la science politique, il quitte Paris et devient céramiste. Il vit aujourd'hui en Ardèche. Les Sirènes d'Es Vedrá est son premier roman.