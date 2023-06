La Révolution française

Une nouvelle lecture d'une période majeure de l'histoire de France, à la fois modernisatrice et traumatique, à travers les grandes questions qu'elle pose à notre imaginaire. Plus de deux siècles après les événements, la Révolution, de la prise de la Bastille jusqu'au coup d'Etat de Bonaparte, apparaît toujours dans la mémoire collective comme un moment fondateur. Mais aussi comme le plus sujet aux fantasmes et à l'idéologie. D'où la nécessité de faire le point, loin des certitudes acquises dans les manuels scolaires et des partis pris qui déchaînent encore les passions. Le phénomène révolutionnaire transforma profondément le paysage politique, économique et social de la France. Mais il reste nécessaire de s'interroger sur sa nature et ses limites. Le processus révolutionnaire était-il inévitable ? Louis XVI était-il coupable ? La Terreur sauva-t-elle la République ? La Révolution libéra-t-elle les paysans, les femmes et les esclaves ? Détruisit-elle l'économie et le catholicisme ? A-t-elle libéré l'Europe, etc. ? L'auteur apporte à chacune de ces interrogations des réponses claires et nuancées.