J apprend j efface graphisme

Grâce à ce livre aux pages effaçables, l'enfant s'exerce au geste d'écriture et l'affi ne de manière progressive en réalisant des tracés : colorier une surface délimitée, suivre un chemin, tracer des points, des traits verticaux et horizontaux, des quadrillages, des ronds, des créneaux, des obliques, des lignes brisées, des vagues, des ponts, des spirales et des boucles. Avec le feutre et la gomme, il peut ainsi s'entraîner, effacer et recommencer autant qu'il le souhaite. Des pages de révisions ponctuent l'ouvrage.