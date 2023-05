Arendt à la plage. La philosophie politique dans un transat

Hannah Arendt est l'une des plus importantes philosophes du XXe siècle. Elle a analysé les événements de son époque : les totalitarismes, la crise des droits de l'homme, le phénomène du mal absolu ou encore la société de masse moderne. Ses réflexions politiques ont été déterminantes et contribuent aujourd'hui encore à penser et à structurer le monde dans lequel nous vivons. En se fondant sur sa biographie, cet ouvrage analyse son oeuvre, des Origines du totalitarisme, livre publié en 1951, à Eichmann à Jérusalem (1963). Une excellente façon de comprendre les concepts de la phisolophe et ainsi, de gagner une part de libre arbitre.