Insectes et araignées

D'incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées par de grands experts permettront aux lecteurs de découvrir le monde des insectes et des araignées. Ils pourront ainsi observer le combat quotidien des insectes pour survivre, observer l'organisation extraordinaire d'une termitière ou d'une fourmilière, l'anatomie d'un insecte, ou encore comprendre comment les araignées vivent, capturent leurs proies, se reproduisent... Deux sections composent l'ouvrage : Une première partie très riche et très complète explique : - ce qu'est un insecte et quels sont ses modes de vie (comment se déplace-t-il, se nourrit-il, se défend-il, se reproduit-il...) - ce qu'est une araignée et quels sont ses modes de vie (comment se déplace-t-elle, se nourrit-elle, attaque-t-elle et vit-elle...) Des Zoom détaillent ensuite : - les insectes les plus fascinants : mouche, termite, bousier, guêpe, monarque... - les araignées les plus incroyables : mygale, argyronète, araignée sauteuse... Un tableau de classification, un glossaire détaillé et un index complètent l'ouvrage.