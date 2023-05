Barcelone. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Admirer l'architecture du quartier de l'Eixample, du Barri Gòtic ou la flamboyance de Gaudí, prendre de la hauteur dans le park Güell, contempler les oeuvres dePicasso ou de Miró, se rafraîchir dans la Méditerranée, goûter tapas et embotits au marché de la Boquería... Dans Le Routard Barcelone, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; des activités (Assister à une démonstration de sardane, la danse nationale catalane, contempler la plus belle donation de Picasso, effectuée de son vivant, au musée... Picasso, tout simplement ! ), des visites (Découvrir le musée national d'Art de Catalogne, soit le plus beau musée d'art roman au monde, en explorant salle après salle les merveilles romanes, mais aussi gothiques, Renaissance, baroques ou modernistes, faire une retraite express au monastère de Pedralbes, à l'ouest de Barcelone...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 15 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Barcelone hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.