Star Wars Hidden Empire Tome 1

Les forces rebelles se sont dispersées suite à la victoire de l'Empire Galactique sur Hoth. Mais Qi'Ra et son Aube Ecarlate ont lancé un travail de sape visant à répandre le chaos dans toute la Galaxie. L'Empereur et Dark Vador sont désormais parfaitement informés de la nature de leur adversaire. Les masques tombent et les héros de la Rébellion vont tenter de jouer leur rôle alors que le pouvoir de Palpatine semble s'affaiblir... Et voici la dernière partie de la trilogie centrée sur Qi'Ra. La grande saga qui a débuté avec War of the Bounty Hunters, nous en apprend davantage sur le personnage incarné par Emilia Clarke dans Solo : A Star Wars story. Mais Charles Soule et ses collègues n'en oublient pas pour autant les héros et vilains classiques de Star Wars !