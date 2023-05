Les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud

Dossier pédagogique de Elsa Rouvière. 1870. Arthur Rimbaud a 16 ans lorsqu'il écrit " Le Dormeur du val " et les autres poèmes composant Les Cahiers de Douai. Jeune garçon empreint de liberté, c'est lors d'une fugue à Douai qu'il confie son manuscrit à un éditeur, Paul Demeny. Le jeune poète signe ici, à travers les poèmes d'un adolescent en révolte contre la misère, l'oppression et le racisme... les prémices de la poésie moderne ! Dans le volume : - de nombreuses activités d'appropriation et d'étude de la langue et un dossier spécial BAC ; un cahier photos et trois groupements de textes en lien avec le parcours associé " Emancipations créatrices ". Groupements de textes : 1. Emancipations créatrices 2. L'art poétique de Rimbaud 3. Rimbaud dans la littérature contemporaine