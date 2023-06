Le goût de la gourmandise

La gourmandise est-elle un vilain défaut, un péché ou bien un art de vivre ? Certains l'assimilent à la gloutonnerie, chez d'autres elle est synonyme de raffinement. La gastronomie est sans doute son meilleur avocat. Elle donne une vision plus raffinée du gourmand qui devient un gourmet. La gourmandise est d'abord liée à la nécessité de manger, mais elle est aussi un plaisir, que nous expérimentons dès l'enfance, et que nous ne cessons d'explorer et de mettre à l'épreuve toute une vie durant. La gourmandise est liée à la mémoire et c'est aussi une affaire de sentiment. A explorer en compagnie de Théophile Gautier, Eugène Scribe, Emile Zola, Guillaume Apollinaire, Alphonse Daudet, George Sand, Brillat-Savarin, Grimod de La Reynière, Nicolas Gogol, Marcel Rouff, Simone Beauvoir, Romain Gary, Elisabeth Barillé, Martin Winckler, Amin Maalouf, Muriel Barbery, et bien d'autres...