Traité de neuropsychologie de l'adulte. Tome 1, Evaluation, 3e édition

Ecrit par plus de quarante spécialistes, cette 3e édition du Traité de neuropsychologie clinique de l'adulte détaille l'ensemble des méthodes et techniques d'évaluation des désordres cognitifs, socio-émotionnels et comportementaux survenant à la suite d'une lésion cérébrale. Un ouvrage de référence unique... L'expertise de ses auteurs, la richesse de sa documentation, la qualité de son iconographie et le souci de relier les cadres théoriques aux pratiques de l'évaluation font de ce livre une référence inégalée. Depuis les données de base de la neurologie jusqu'aux pratiques d'évaluation des troubles neuropsychologique, il offre un panorama complet de la discipline. ... Et entièrement actualisé Cette nouvelle édition revue et augmentée fait la part belle à l'approche intégrant la psychopathologie à l'évaluation développée ces dernières années.