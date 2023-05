Unlock! Les Escape Geeks : Echappe-toi du labyrinthe !

Tu es Alex. Avec quatre amis, tu as fondé les Escape Geeks. Cette fois, votre soif d'aventures et de mystères vous mène au coeur d'un labyrinthe de l'Antiquité grecque. Votre mission : sauver Merlin l'Enchanteur, perdu dans les méandres du temps. Et cette fois, vous avez hérité de pouvoirs magiques qui pourraient bien vous être utiles.